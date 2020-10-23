最後辯論：稱中國支付巨額關稅　特朗普言論被指不實

美國總統選舉最後一場辯論會周四（22日）落幕，當中總統特朗普與對手拜登在不少議題上牽扯到中俄兩國，互指對方與外國勢力有利益關係。特朗普強調自己讓中國支付巨額關稅，又指摘拜登從俄羅斯收取巨款，但美媒指出其言論有不少不實之處。

特朗普稱中國向美國繳付數十億美元關稅，這些錢最終去到農民手中，此話遭拜登反駁。美媒指出，事實上是美國民眾而非中國承擔這些費用，因為關稅往往由美國進口商支付，再轉移到當地消費者身上。紐約聯邦儲備銀行及多間大學去年5月曾推算，特朗普與中國展開的貿易戰，令每個美國家庭增加831美元（約6440港元）開支。

辯論中，特朗普又指控拜登收取俄羅斯350萬美元（約27億港元），並且是俄羅斯總統普京所給的，因為他與前莫斯科市長十分「老友」。特朗普有此說法，疑源於極右勢力的陰謀論，聲稱拜登透過兒子亨特收取外國資金。惟美媒指出，至今沒有證據顯示拜登一方違法，拜登亦否認收取外國資金。

另外，特朗普聲稱他向中國實施旅遊限制後，遭拜登批評排外。經美媒指出，拜登在本年1月底發表的言論，並無指明是針對有關旅遊限制。拜登競選團隊強調，華府宣布對華實施旅遊限制時，拜登在艾奥瓦州出席競選活動，因此根本不知道有關資訊。

有關疫情方面，特朗普亦聲稱外界曾預計有220萬名美國人死於新冠肺炎，以及病毒現時已開始「離去」，相信特朗普是引述英國倫敦帝國學院之前發表的報告。但美媒指得出該數字的前設是在社會層面上，政府沒有做出任何的防疫措施。美國疫情亦非如特朗普所説「處於轉捩點」，確診數及入院比率等事實上都呈惡化迹象。

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