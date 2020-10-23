卑詩省議會選舉在即　港人組織籲防中共滲透

加拿大卑詩省有逾50多萬華裔移民，當中包括香港人，該省周六（24日）將舉行新一屆議會選舉。當地9個港人組織發起運動，設立網站詳細列各候選人的對華立場，警惕選民慎防中共滲透，並希望將此正式納入省選議程。

省長賀謹（John Horgan）上月下旬宣布省議會選舉時間後，包括「加拿大香港人」（Canada Hongkonger）、「思政學陣」（VHKPoActs）等多個組織，隨即發起防中共滲透運動。他們在網站中將候選人分為「傾向中共」、「反對中共干預」、「拒絕回應」三類，並羅列候選人回答「會否接受中共捐款或資助旅行」、「會否拒絕中共提出的『一帶一路』政策」等問題的答案，並邀請民眾加入反對中國侵犯人權和滲透外國的行列。

思政學陣發言人李倩瑜（Janet Li）表示，去年香港的社運令加拿大港人移民更積極參與政治。她指當地港人選民一直只被簡單視為來自中國的華裔，她們希望建立有別於此的港人選民陣營，向中共說不。有政治評論家表示，當地非華裔選民普遍將省選重點聚焦在民生問題上，對中國滲透的議題關注不高，但認為這仍可能影響特定選民的意向。