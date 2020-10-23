與31國簽署反墮胎宣言　婦權組織批外交失敗

美國特朗普政府周四（22日）與31個國家，簽署《日內瓦共識宣言》，宣言提倡促進婦女的權利和健康，但同時提到「捍衞未出生的生命」和「重申家庭價值的重要性」，被視為反對墮胎。婦權組織指特朗普政府此舉反映其外交政策轉趨保守，可能與以往的西方盟友產生分歧。

宣言的簽署國大多是壓抑女權的專制或保守政府，例如埃及、印尼、烏干達和阿聯酋等，歐洲地區只有白羅斯、波蘭和匈牙利。宣言表明，各簽署國沒有墮胎權利，同時也沒有任何義務資助或協助墮胎。

宣言的網上簽署儀式由美國國務卿蓬佩奧，以及衞生及公共服務部部長阿薩爾（Alex Azar）主持。蓬佩奧發言時指，美國一直捍衞人類生命尊嚴，並讚揚在特朗普的領導下，前所未有將國外未出生嬰兒納入保護之中。

美國女性生育權組織Ipas高級行政顧問凱恩（Gillian Kane），批評美國此舉未獲國際共識和同意。她指聯合國有193個成員國，而簽署宣言的只有31個，且都是輕視女性的國家，與美國志同道合的國家一個也沒有，形容這是美國的外交失敗。