最後辯論：混戰未重演　外媒歸功主持控場得宜

美國大選最後一場總統候選人辯論周四（22日）上演，與首場辯論不同，這場對決在大會增設的「熄咪」新規則、加上女主持人韋爾克（Kristen Welker）控制場面得宜下，氣氛異常有序、「疊聲」情況明顯減少。美媒分析指，兩名候選人比上次辯論有禮貌，但對選舉結果影響不大。

根據統計，特朗普的發言時間約41分鐘、拜登的發言時間約38分鐘；特朗普打斷拜登25次，並遭對方打斷12次，遠遠低於首場辯論中的次數，當時特朗普和拜登分別打斷對方72和22次。外界將今次的改善歸功於韋爾克的表現，大讚她成功控場，給予雙方公平的回應機會，同時掌控辯論各環節的節奏；英國廣播公司（BBC）形容韋爾克是辯論的「贏家」。

在辯論期間的特朗普亦罕有稱讚韋爾克，說：「我至今都非常尊重她處理辯論的方式。」惟辯論前，特朗普曾抨擊對方「可怕而不公平」、「極端左翼民主黨人」、「非常有偏見」。

對於兩名候選人的表現，美國保守派評論人庫爾特（Ann Coulter）說，特朗普極有禮貌，對各種話題都游刃有餘，而拜登是一個「話都說不清楚的認知障礙症」。不過亦有分析指，民調落後的特朗普集中人身攻擊和謊言，甚至答非所問，未能憑交鋒扭轉劣勢。

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