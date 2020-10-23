前女友供詞解封　否認愛潑斯坦曾與未成年人士性交

在獄中自殺身亡的美國「元首級淫媒」愛潑斯坦，其前女友兼英國名媛吉絲納就誹謗案作供的400多頁證詞，周四（22日）在美國紐約地區法院命令下公開。她指從未目擊或聽聞愛潑斯坦與未成年人士有不當行為，更稱自己在倫敦的住所浴缸太細，受害人羅伯茨無可能與英國安德魯王子發生性行為，直斥對方是騙子。

根據2016年4月的證詞，被問及是否知悉愛潑斯坦在未經女按摩師的同意下，與對方之間有任何性行為時，吉絲納回答：「在我身處愛潑斯坦住所期間，我從未看見、聽聞、目擊或收到報告，發生令人困擾的活動。」她聲稱除非是出席社交活動的友人子女，否則從來沒有邀請未成年人士來到愛潑斯坦住所。

吉絲納否認如羅伯茨所言，曾與愛潑斯坦及美國前總統克林頓現身加勒比海一個島嶼，但承認曾與克林頓登上愛潑斯坦的私人飛機。不過，她拒絕回答愛潑斯坦與克林頓是否朋友關係，聲稱「我不能為愛潑斯坦與別人的關係分類」。

被問及是否相信愛潑斯坦曾性侵未成年少女時，吉絲納說：「我只就所知道的事情作證，我知道羅伯茨是騙子。」羅伯茨指控吉絲納招攬她為愛潑斯坦的按摩師，但愛潑斯坦在吉絲納的協助下把她當為性奴。吉絲納作證時起初沒有回應是否把羅伯茨帶到愛潑斯坦住所，後來才稱職責是為男方帶來他想要的人。

羅伯茨聲稱在吉絲納位於倫敦的住所內，先後在浴室及睡房與安德魯王子性交，當事人多次否認指控，表示無印象曾見過羅伯茨。吉絲納在證詞提及此事，表示羅伯茨的指控無法成立，因為家中浴缸太細，聲言根本無可能做任何事。

這份證詞源自的誹謗案，是羅伯茨2015年入稟控告吉絲納，稱對方指控她被愛潑斯坦性侵是說謊，雙方後來和解。吉絲納今年7月被捕，涉嫌協助愛潑斯坦性侵未成年少女；她否認控罪，案件明年開審，罪成最高判囚35年。

吉絲納代表律師反對誹謗案證詞解封，理由是它包含敏感資料，以確保當事人就刑事案獲得公平審訊。美國第二巡迴上訴法院周一（19日）判吉絲納一方敗訴，指代表律師的理由「無情」，指紐約地區法院認為公眾有權取得證詞是正確判斷。