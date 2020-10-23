亨特前生意夥伴：拜登與華有商業往來

在美國總統候選人最後一場電視辯論舉行前夕，民主黨總統候選人拜登次子亨特前生意夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）周四（22日）向傳媒發聲明稱，他曾親自會見拜登，討論與一間中國公司成立合資企業問題，指摘亨特及拜登家族把這間合資企業當作「私人豬仔錢罌」（personal piggy bank）。

博布林斯基表示，他2015年因一間中國公司與美國其中最顯赫的家族商討成立合資企業而被接觸，這讓他於2017年5月在洛杉磯比華利山希爾頓酒店與拜登、拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）及亨特會面。他指在長達1小時的會談中，眾人曾與中國人討論拜登家族的商業計劃，又指有關項目已被命名為「中鷹」（SinoHawk）；這名字結合中國及拜登已故長子博拜登（Beau Biden）最喜歡的動物。

在2017年5月13日，博布林斯基收到亨特一封電郵，要求將該合資企業的10%股份留給一名「大人物」。他後來亦反對亨特提出向拜登家族控制的實體匯出500萬美元（約3900萬港元）的要求，理由是「中鷹」不能成為亨特的「私人豬仔錢罌」。

對於為何會在此時提出指控，博布林斯基在聲明強調，他從不是政治人，過往甚至曾向民主黨捐款，但決定公開此事，讓「美國人可自己做決定」。至於拜登的競選團隊則稱，拜登從未考慮與家人做生意，也不考慮從事任何海外業務。

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