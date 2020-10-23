FBI指俄黑客網攻　兩伺服器資料外洩

距離美國總統選舉不足兩周之際，聯邦調查局（FBI）及國土安全部網絡安全和基礎設施安全局周四（22日）公布，一個俄羅斯支持的黑客組織近日針對數十個州及地方政府網絡，從至少2個伺服器偷取資料，強調沒有證據表明選舉或政府運作受到影響，也沒有損害選舉數據的完整性。

上述部門表示，一個由俄國支持的黑客廣泛攻擊美國州及地方政府網絡，但未有說明是哪個黑客組織，以及哪個地方政府網絡受到攻擊。當局多次強調黑客想篡改投票紀錄是極其困難，不過但仍可透過攻擊網絡，來影響選民及損害選舉結果的合法性。網絡安全和基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs）估計，黑客並非正尋找選舉基建或與選舉有關的資料，而所發的網絡安全警告亦是基於檢視縣級網絡漏洞，並非針對選舉。

網路安全公司FireEye總監胡爾特奎斯特（John Hultquist）表示，他並不相信俄國黑客組織，例如「精力熊」（Energetic Bear）有能力直接干預美國總統選舉，但可能會擾亂投票系統附近地方及州政府的網絡，或會被視為選舉結果有問題的證據。