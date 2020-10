美國紐約大都會藝術博物館周四(22日)宣布,近日尋回美國已故非裔現代派畫家羅倫斯(Jacob Lawrence)一幅遺失了60年的畫作,原來一名遊客早前參觀羅倫斯系列作品展時,發現鄰居一幅藏品疑是系列失作,於是鼓勵對方聯繫博物館,令失畫得以歸根。

失畫名為「每個州都有燎原星火」(There are combustibles in every State, which a spark might set fire to,暫譯),描繪1786至1787年麻省「謝司起義」時,兩支軍隊舉槍對峙的場景,是羅倫斯的《奮鬥:從美國人民的歷史(1954- 56)》30幅系列畫作中的第16幅。

館方表示,失畫的現任主人在1960年一個聖誕節慈善拍賣中購入該畫,館方將加入展覽中原用以代替的空框及展至下月1日,但仍有4幅系列失畫下落不明。羅倫斯生於1917年,是美國首批獲全國認可的黑人藝術家之一,涉事系列畫作1956年在紐約首展時已非完整。