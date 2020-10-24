涉管有兒童色情物品及策劃殺死拜登　19歲青年被捕

美國一名19歲青年涉嫌管有大量武器，今年春天於北卡羅萊納州被捕。最近法庭文件公開細節，指他亦涉嫌管有兒童色情物品及策劃殺死民主黨總統候選人拜登。

19歲被告泰雷斯曼（Alexander Hillel Treisman）患有亞氏保加症。他今年5月在北卡羅萊納州坎納波利斯一間銀行外，停泊一輛白色貨車；銀行職員覺得可疑報警。警方在車上搜出多支槍、教製作炸彈的書，以及約50萬美元（約390萬港元）。

當局追查，發現泰雷斯曼的電腦有數以千計兒童色情物品，另有多個偽造駕駛執照、一些網上聊天室連結，顯示泰雷斯曼曾表示想殺死拜登。

今年4月，泰雷斯曼到拉斯維加斯的曼德勒灣酒店賭場，並拍下影片。他在片中表示，2017年在該賭場策動槍擊案、造成58人死的槍手帕多克做得很好。他同月在芝加哥奧黑爾國際機場拍片，表示如果可以劫機撞向大廈會「極好」。

案情指，在今年3月至5月，泰雷斯曼多次在網上搜查拜登位於特拉華州的住址、各州槍械法律、可購買夜視鏡和步槍零件的地方等。其後，他在新罕布什爾州買了一支AR-15步槍。泰雷斯曼5月一度抵達特拉華州，抵達一間距離拜登住所只有6公里的餐廳。泰雷斯曼已被起訴控管有兒童色情物品罪，不准保釋，目前未知會否被追加其他控罪。