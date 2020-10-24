蓬佩奧與亞阿兩國外長會面　盼結束納卡地區衝突

亞美尼亞與阿塞拜疆就納卡地區衝突達成的停火協議失效，兩國周五（23日）互相指摘對方攻擊己方地區。美國國務卿蓬佩奧當日在華盛頓，分別與兩國外長會談，希望從中斡旋，惟外界認為難有突破。

蓬佩奧當日在美國國務院，先後阿塞拜疆外交部長巴伊拉莫夫及亞美尼亞外交部長姆納察卡尼揚分別會談約40分鐘。他事後在Twitter發文，指亞阿兩國必須實踐歐洲安全合作組織（OSCE）明斯克小組提出化解紛爭的停火協議，重回談判桌，結束暴力衝突以保障平民。在他們會談期間，大批分別支持亞美尼亞與阿塞拜疆的人，在國務院外舉起兩國國旗和納卡地區旗幟高喊口號。

姆納察卡尼揚會面後於一個智庫的網上活動上表示，與蓬佩奧的會面「很有建設性」，指對方的說話令人鼓舞，雙方正評估可以立即實踐停火及和平解決的方法。本周較早前，俄羅斯總統普京曾居中斡旋，可惜未能令亞美尼亞與阿塞拜疆平息干戈，普京周四（22日）稱希望美國可以協助調停。

在蓬佩奧與亞美尼亞與阿塞拜疆外長會談前，兩國在納卡地區再次爆發衝突。阿塞拜疆指控亞美尼亞以大炮及導彈，攻擊接近分隔兩國在納卡控制範圍的民居地區，亞美尼亞亦指其控制的納卡地區內馬圖尼鎮（Martuni）等地遭阿塞拜疆火箭炮擊。惟兩國均否認對方的指控。

另外，網上流傳一段短片可見數名阿塞拜疆軍人，將兩名穿軍服、疑似被俘的亞美尼亞男子雙手反綁，然後推落地再行刑式向他們頭部開槍射殺。阿塞拜疆國防部否認是他們的士兵所為，並稱檢察部門調查後證實短片是偽造。但美國調查組織Bellingcat及英國廣播公司（BBC）邀請專定分析後，認為片段屬實，歐洲委員會亦稱已收到短片，正調查是否干犯戰爭罪行。據報，該片於本月9至15日在納卡地區南部的哈德魯特鎮（Hadrut）拍攝，當時阿塞拜疆宣布佔領了該鎮。