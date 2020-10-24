美媒：曝光電郵無法證拜登曾牽涉兒子生意

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特的前生意拍擋布林斯基（Tony Bobulinski），日前大爆拜登有份參與兒子的生意交易。霍士新聞檢視了有關布林斯基的電郵及短訊後，周五（23日）報道稱，這些資料未能證明拜登與亨特的合資公司有生意往來，亦未能得知他從中國商人或這間公司獲益。但報道強調，拜登對生意了解多少仍存有疑問。

霍士早前取得一封2017年5月13日的電郵，內容有關6名人士與一間中國企業合作的酬勞安排，提到「主席/副主席視乎與華企的協議」，「主席/副主席」疑似代表亨特。不過，霍士取得的另一封電郵指，布林斯基提到拜登沒有公司的股權，他與公司所有階段的談判亦沒有關係。霍士亦分析認為，上述提及的「主席」可能代表中國。

另外，布林斯基向《華爾街日報》提供涉事合資公司有關的短訊和電郵，消息人士透露亨特和拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）沒有收取中國公司的利益。《華爾街日報》檢視該公司的記錄後，亦發現拜登沒有牽涉其中。拜登競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）重申，拜登從未考慮過參與家人的生意及海外業務，他亦沒有在有關商業安排持有股權。

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