特朗普佛州爭取長者支持　拜登赴家鄉造勢

美國總統選舉最後一場辯論結束後，兩名候選人周五（23日）各自繼續競選活動。總統特朗普前往佛羅里達州全國最大的退休人士社區，爭取長者支持；拜登則到其家鄉特拉華州拉票，窮追猛打特朗普應對新冠疫情不力。

特朗普在佛州薩姆特縣The Village出席造勢活動，他在州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及兩名眾議院黨友陪同下與支持者見面，談及藥物價錢、醫保及社會保障等長者關心的問題。他又提及前一日的選舉辯論，指自己贏了拜登，並向支持者說：「拜登一旦成為總統，長者在夏天沒冷氣、冬天沒暖氣、繁忙時間沒電。」特朗普又批評拜登，指對方一味聚焦疫情是要嚇怕選民，阻止選民出來投他一票。

一向反對郵遞投票的特朗普又呼籲選民投票，指自己翌日也會親身投票，他說：「那些郵遞……我是老派人，我喜歡親身投票。」特朗普之後到彭薩科拉出席另一造勢活動，當晚在其位於棕櫚灘海湖莊園過夜，然後再到佛州北部拉票。

The Village社區有逾12萬人口，其中五分之一人是65歲以上長者，當中55%是共和黨人。特朗普於上屆總統選舉在該社區獲68%選票，較全國平均的49%為高，他亦因此全取佛州29張選舉人票。惟最新民調顯示，拜登在佛州的支持率以48.6%稍稍領先特朗普的47.1%；而拜登在全國65歲以上長者的支持度，亦比特朗普多2個百分點。

與此同時，拜登到其家鄉特拉華州威爾明頓拉票，繼續以特朗普應對疫情失當為主軸，指對方至今沒有全盤的應對計劃。他向支持者說：「他（特朗普）已放棄了，他放棄了你們、放棄了你們的家庭、放棄了美國。」拜登又警告，在特朗普失敗的管治下，美國人只會面對「黑暗寒冬」。他同時提出5項計劃實施的應對疫情方案，並指若他當選，美國人在不久將來可與親友開心聚餐，一起看電影。

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