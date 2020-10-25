特朗普承諾復甦經濟　拜登批抗疫不力迎最黑暗冬季

美國大選進入倒數階段，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登上周六（24日）繼續到搖擺州拉票。特朗普在北卡羅萊納州造勢時，揚言連任的話會為美國帶來最快速經濟復甦。拜登則到賓夕凡尼亞州拉票，批評特朗普應對新冠肺炎疫情不力，警告踏入冬季會再有大爆發，形容是「黑暗的冬季」。前總統奧巴馬同日亦到佛州為拜登造勢。

特朗普上周六展開馬拉松式拉票，先後到佛州、北卡州、俄亥俄州、威斯康辛州等地與支持者見面。他在北卡州時承諾，會讓當地從封城重創經濟的困境中復甦，直言「這是在特朗普超級經濟增長及拜登封城之間的選擇。他聲稱美國的疫情正逆轉，又嘲笑拜登謹慎的競選方式。

身處賓夕凡尼亞州的拜登則指摘特朗普政府的防疫工作不足，警告國家在冬季可能面臨更嚴峻，說：「除非我們改變應對方式，否則會是一個黑暗冬季。」他又反駁特朗普指疫情逆轉，嘲諷對方「不是要求人民學習如何與病毒共存，而是如何染疫死亡」。他亦強調不會禁止頁岩油，聲言會保住當地居民的飯碗。

賓夕凡尼亞州是兵家必爭之地，民主黨於上屆大選失去此州，拜登今屆銳意重奪，他特別提到妻子吉爾於該州出生，增強自己與當地民眾的連結，呼籲州民支持他。

奧巴馬在佛州呼籲支持者票投拜登，直指特朗普不值得再連任，並批評對方抗疫不力，以及在無替代方案下廢除奧巴馬醫保，而拜登絕不會舉行「超級播毒活動」，暗示白宮上月底舉行最高法院大法右提名記招，導致多人染疫。特朗普在Twitter發文諷刺奧巴馬的活動無人現身，但已比拜登的好。