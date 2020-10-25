特朗普私下認共和黨或失參院　有機會重奪眾院

美國大選進入最後直路，外界關注今屆參眾兩院選舉會否改變民主、共和兩黨勢力分怖。美媒上周六（24日）報道，總統特朗普日前在一個閉門籌款活動，私下向金主承認共和黨或於選舉失去參議院多數黨地位。部分共和黨金主亦憂慮該黨失去參議院，害怕民主黨可能同時拿下白宮、國會兩院。

《華盛頓郵報》指，特朗普上周四（22日）出席一個籌款活動時，向在場金主坦言「我認為（保住）參議院非常困難」，又指：「我真的不能支持數名參議員，若撐他們會失去靈魂，不能亦不想協助他們。」特朗普相信，共和黨可能失掉參議院多數黨地位，但有機會奪回眾議院控制權。

近日，大部分共和黨參議員已表示該黨或失去參議院控制權，就連參議院共和黨領袖麥康奈爾亦承認自己只有一半機會連任。部分策略師指出，特朗普分化社會言論、在關鍵州份民望差、抗疫不力、第一場總統候選人辯論的差勁表現等，都拖累黨友在參議院的選情。

全國共和黨參議院委員會反駁報道，指參議院與特朗普於過去4年有良好合作關係，批評眾議院議長佩洛西把眾院變成自由派的惡夢，若參議院民主黨領袖舒默控制參院，亦會做相同的事。

參議院100個議席中，共和黨佔53席，民主黨佔47席，以微弱優勢佔多數，但是其中23席今年面臨改選；民主黨則有12席面臨改選。民主黨若要成為多數黨，不僅必須守住自家席位，還得從共和黨手中再奪3至4個席位，共和黨則必須守住這些席位。

《華郵》指出，共和黨最初把參議員分成兩個梯隊，前線是選情最告急的緬因州的柯林斯、科羅拉多州的加德納、亞利桑那州的麥克薩利、北卡羅萊納州的提利斯。此前被共和黨視作「防火牆」、必須確保穩贏的喬治亞州也「後院起火」，兩名參議員分別民調落後、被對手追平。南卡羅萊納州參議員格雷厄姆，近期也與民主黨新星對手哈里森在民調咬緊，且籌款數額慘遭碾壓。

共和黨在眾議院的選情亦不容樂觀，《華郵》形容沒有一個共和黨眾議員認為今年大選能擴大在該院的席位。有迹象顯示，共和黨內部已開始醞釀誰該為大選失利負責，眾議院少數黨領袖麥卡錫近日受訪表明，如果民主黨的眾議院多數席位進一步擴大，那也不是他的錯。不過，有黨友私下認為麥卡錫應該負責。