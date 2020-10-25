北部瀕危水蛙獲救　動物園順利繁殖200後代

洛阿水蛙外型細小，是智利的特有物種。

智利14隻極度瀕危的「洛阿水蛙」（Loa water frogs），去年被困北部卡拉馬市（Calama）的乾涸泥坑。牠們獲救後就被帶回位於首都聖地亞哥的國家動物園，成功令其中12隻恢復健康，近日更順利產下200個後代。

洛阿水蛙是智利的特有物種，細小外型和身上的斑點是其一大特徵，主要分布在卡拉馬市外的溪流一帶。受到工業發展影響，水源枯竭和污染日益嚴重，水蛙數量驟降，瀕臨滅絕。

在2019年8月，當地科學家在國際自然保護聯盟（IUCN）的支援下啟動救援任務，在泥坑中發現14隻營養不良和脫水的水蛙，考慮到其棲息地受到嚴重破壞，團隊將牠們送往智利國家動物園。不過飼養過程絕非易事，工作人員需要複製洛阿水蛙在北方的生活環境，最終在園方悉心照顧下，成功讓其中12隻水蛙恢復健康。

園方為倖存的水蛙安排於月初交配，政府上周三（21日）宣布牠們順利產下200隻幼蛙。喜訊引起各界關注，就連荷里活影星里奧勒度狄卡比奧都大讚智利政府。專門研究洛阿水蛙的研究員洛沃斯（Gabriel Lobos）說，目前最大挑戰是如何恢復洛阿水蛙的棲息地，早日將牠們放歸大自然。