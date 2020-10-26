5870萬人提早投票超越上屆　民主黨繼續佔優

美國截至周日（25日）下午，全國50個州份及哥倫比亞特區已有逾5870萬名選民透過郵寄或親身形式提早投票，距離大選日仍有9日已超越上屆2016年大選的5830萬人提早投票的紀錄，而民主黨繼續在提早投票階段佔優。

根據多間美媒統計，今屆大選的提早投票人數已超越上屆，在19個公開政黨數據的州份中，合共逾1300萬張選票來自民主黨人，只有約740萬張來自共和黨，600萬張是無黨派或非主流政黨支持者。另有數據顯示，提早投票有51%是民主黨人，31%是共和黨人，前者仍有明顯優勢，但兩黨差距已隨着票站開放親身投票而縮窄。

另外，有3分之1的提早投票選票是來自加州、德州及佛州，其中加州是拜登票倉，德州則傾向特朗普，佛州屬搖擺州。佛州目前有530萬人提早投票，佔1400萬名登記選民的40%，民主黨在當地得票暫先領先共和黨40萬票。

早前已有專家指出，民主黨在提早投票階段領先不代表勝選，因總統特朗普不主張郵寄投票，共支持者或到大選當日才會湧現。維珍尼亞大學專家薩巴托（Larry Sabato）認為，民主黨現階段領先原因之一是特朗普的抗疫手法，特別會影響年長選民。他稱，人們都因特朗普而想表達意向，直言：「邪教會支持邪教教主，但更多的是想終結這場惡夢的人。」

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