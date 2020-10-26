瑪雅遺址發現淨水天然礦物　或已懂製濾水系統

美國辛辛那提大學一個跨學科團隊上周四（22日）發表研究報告，指在危地馬拉北部一個古瑪雅人遺址的泥土中，發現一些非原地的石英和沸石晶體。經分析後，認為是當時的人用來當作濾層過濾蓄水池中的水，反映2000多年前的瑪雅人，已懂得製造濾水系統以獲取安全潔淨食水，較歐洲人為早。

團隊由該校人類學、地理學及生物學學者組成。地理學教授鄧寧（Nicholas Dunning）表示，他在10年前到危地馬拉考察時，早已在其他地方見到有工人就地用合石英和沸石的礦物放在樽內過濾食水。

他們後來在提卡爾市（Tikal）東北部約29公里的山脊上古瑪雅人遺址，發現同樣的礦物，而遺址內的蓄水庫中亦有沸石。報告指出，石英和沸石混合後能形成可作過濾用的天然分子篩，可移除水中有害微生物、富氮化合物、重金屬等。這種分子篩仍可見於現時的濾水器濾芯。

領導研究的人類學教授坦克斯利（Kenneth Barnett Tankersley）指出，是次研究或證明古代瑪雅人已懂得製造精密的過濾食水系統，潔淨蓄水庫的水以飲用，以免感染病菌或中毒。他又指，古希臘和古埃及都已有濾水系統，這次發現可說是美洲最古老的天然濾水系統。