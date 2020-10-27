NASA首次發現　獲陽光照射月球表面存在水分

人類對月球認知，至今仍一知半解。美國太空總署（NASA）的同溫層紅外線天文台（SOFIA）周一（26日）首次證實，在陽光能夠照射的月球表面發現水分，表明水分可分布在月球表面，而不僅限於寒冷及不受陽光照射地區。有關研究同日已刊在學術期刊《自然天文》內。

經多番觀察後，人類過往曾發現月球存在某種形式的氫（hydrogen），但一直無法分辨它來自水，抑或屬氫氧基（hydroxy）。SOFIA最終在月球南半球、克拉維斯環形山附近一處1立方米的土壤中，探測到大約355毫升水分。

對於SOFIA的新發現，NASA天體物理部門總監赫茲（Paul Hertz）表示：「我們尋獲迹象表明，水分可能存在於陽光能照射的月球一面。」他指有關發現挑戰人類對月球表面的理解之餘，亦同時提出與深空探索有關的資源問題。領導研究、來自夏威夷大學的霍尼鮑爾（Casey Honniball）則指，在SOFIA觀測月球前，人類已知月球存在水合物，但不知道它到底藏有多少水分子。