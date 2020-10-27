美國周內兩度批准對台售武　總值逾23.7億美元

繼上周批准3項對台軍售案後，美國國防安全合作署（DSCA）當地時間周一（26日）公布，國務院批准售台100套魚叉岸防巡航導彈系統（HCDS），包括400枚魚叉反艦導彈，總價約23.7億美元（約184.86億港元）。該軍售案已正式知會國會，同時是一周來第2度宣布對台軍售。

DSCA透過新聞稿表示，軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射導彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習導彈，另包括100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等。此次軍售項目的主要承包商為波音公司，包括為期8年的技術支援。

新聞稿又指出，該軍售案將強化現有海上和防空的打擊能力，提高台灣應對當前和未來威脅，可透過系統抵抗海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊；可推動台灣軍隊現代化，且有助區域的政治穩定、軍事平衡。國務院官員則指，基於台灣關係法，美方向台灣提供必要的軍售，維持足夠的自我防衞能力。

美國國務院上周三（21日）批准總價約18億美元（約140億港元）的3項對台軍售案後，一周內第二度對台軍售，同時是總統特朗普上任後，第9次對台軍售。