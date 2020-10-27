新聞背後：巴雷特立場保守　勢影響關鍵議題風向

美國國會參議院周一（10月26日）趕在下周二（11月3日）大選前，表決通過保守派女法官巴雷特的最高法院大法官提名。巴雷特自2017年擔任第七巡迴上訴法院法官以來，在多項有爭議的議題持保守立場，相信她加入最高法院後，將影響墮胎、同性戀及宗教自由等關鍵議題的風向。

48歲的巴雷特是虔誠天主教徒，育有7名子女。她1997年以優異成績從印第安納州聖母大學法學院畢業，之後成為最高法院保守派已故大法官斯卡利亞的律政書記。巴雷特鮮明的保守立場，認為信奉天主教的法官按照倫理，不應處理涉及死刑的案件。在上訴法院3年間，她曾3度考慮限制印第安納州的墮胎權，包括18歲以下少女墮胎前需通知家長、禁止孕婦因胎兒性别和有殘疾墮胎、需妥善安葬胚胎。

在槍械管制上，巴雷特去年處理一宗禁止重罪罪犯持有槍械案上訴時，她認為非暴力案重罪犯的擁槍權不應被剝削，否則違反憲法第二修正案保障國民持械及行使正當防衞的權利。

巴雷特早前在提名聽證會亦表現冷靜，提出法院在執行法治上負重要責任，但它並非用來解決公眾生活中所有問題，或糾正所有錯誤，重申須由人民選出和對人民負責的政治部門作出政策決定及價值判斷。