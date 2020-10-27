大選透視：26名女子挺身指控受性侵　特朗普成女權主義者公敵

特朗普在2016年初次參選美國總統時起，多次被指不尊重及侮辱女性。《華盛頓郵報》更爆出特朗普曾在電視節目《Access Hollywood》中，吹噓如何對女性上下其手，引起政界嘩然。時至今日，至少26名女子聲稱從上世紀70年代起受到特朗普性騷擾，令女性選民對他印象不佳。

特朗普與節目主持人比利布殊（Billy Bush）2005年時前往錄影節目途中大談媾女經，期間口沒遮攔大談如何「鹹濕」女人而不受法律制裁，又說只要成為明星，女人便可任人魚肉，更教比利布殊可抓住「她的下體」。

及至當選總統後，特朗普過往的「性史」亦愈揭愈多，著名成人影片女星斯蒂芬妮（Stephanie Clifford）自爆曾於2006年與特朗普發展數個月婚外情。特朗普為了防止斯蒂芬妮在上屆大選時披露兩人的關係，下令私人律師科恩支付13萬美元（約101萬港元）的掩口費。

隨着反對性暴力的「#MeToo」運動出現，不少女性聲稱曾受特朗普性侵。前模特兒多里斯（Amy Dorris）上月稱在1997年美國網球公開賽觀賽期間，遭特朗普強吻性侵及猥褻；76歲女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）亦指控特朗普於上世紀90年代性侵她。面對各種性侵指控，特朗普指摘當事人都是「收錢作故事」，抨擊主流媒體拒絕報道證據。