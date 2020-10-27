美財政部制裁伊朗石油產業　斥向聖城旅提供資金

美國財政部在大選前繼續出招制裁伊朗石油產業，周一（26日）指控德黑蘭向被華府列為恐怖組織的伊朗革命衞隊聖城旅提供資金，宣布對伊朗石油部、石油部長贊加內（Bijan Zanganeh）、多間伊朗國營能源公司及其子公司，實施反恐制裁。

今次的制裁對象包括伊朗石油部、伊朗國家石化公司、伊朗國家石油煉製和分配公司等，它們的在美資產將被凍結，並禁止任何美國人與它們交易。財政部指控它們是聖城旅的重要資金來源，德黑蘭利用石油產業資助聖城旅製造不穩的活動。美方指，聖城旅於2019年春季用伊朗國家油輪公司的船隻，運送售出的近1000萬桶石油，交易金額約為50億美元（約390億港元）。伊朗的國營能源公司亦涉嫌向黎巴嫩真主黨提供資金，以及支持敍利亞巴沙爾．阿薩德政權。

華府一名高官透露，美方將於短期內再對伊朗實施新的反恐制裁，對象包括石化、鋁及運輸產業，又指中國是最大的伊朗石油進口國，違反美國對伊朗制裁令，華府將制裁涉事的中國公司。國務卿蓬佩奧亦發聲明，稱仍在購買伊朗石油的買家應知道他們正協助資助伊朗在中東的惡意行動，包括支持恐怖主義。