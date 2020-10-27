大選透視：拜登從政半世紀　三度角逐總統

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）自1969年開始投身政界，期間曾兩度競選總統一職，惟均於黨內候選人中止步。2009年當選副總統8年後卸任，多年來一直活躍於政壇，從政資歷將近50年。2019年宣布參選民主黨總統初選並成功獲黨內提名，將於今年11月總統大選的舞台上與競逐連任的特朗普一戰高下。

拜登出身中產階級，小時候成功克服結巴問題，並在1965年和1968年相繼取得特拉華州大學（The University of Delaware） 大學學士和錫拉丘茲大學（Syracuse University ）法律學位，其後曾擔任過律師的拜登正式踏入政壇。1972年，29歲的拜登擔任德拉瓦州參議員，成為美國歷史上第五年輕的參議員，在任期從1973年至2009年歷時37年，是首位連任六屆任期的該州參議員。其後在1988年2008年兩次爭取民主黨總統候選人一職，但終告失敗。

2008年總統大選是拜登政治生涯的另一個轉捩點。上屆總統奧巴馬（Barack Obama）贏得初選後，延攬熟悉國會議事程序、擅長外交及國安議題的拜登擔任副手。雖然，此前拜登屢次惹出不少失言風波，遭奧巴馬團隊戲稱為「炸彈喬」（Joe bombs），但他在2008年當選美國第47屆副總統後，將職務履行得恰如其分。

由於他性格奔放、行事明快，平衡了奧巴馬政府過於謹慎的決策風格。他長年在國安與外交領域上的資歷，也幫助奧巴馬政府緩解與政敵的關係。同時，他也擔任美國第110屆國會的參議院外交委員會和參議院司法委員會主席之職，擁有協調國會立法程序的豐富經驗，使他為奧巴馬醫保（Obamacare）和2009年的刺激經濟法案等重大法案護航，最終法案得以通過國會。

4年後，前副總統拜登再次參選總統，成功打敗桑德斯（Bernie Sanders）得到了民主黨的提名，並與競逐連任的特朗普爭奪2020年總統之職。同時一如當初他獲得美國首位非裔總統奧巴馬的賞識，拜登成為候選人後提名之前的競選非裔對手賀錦麗（Kamala Harris）成為他的副手，繼上屆政府後形成又一個跨越不同世代和不同種族的總統候選組合。

在今屆競選政策中，拜登提出全國性的檢測和追蹤，在每個州建立至少10個免費檢測中心和頒令強制佩戴口罩；實行一系列的經濟政策，包括上調最低工資和增加國內家庭的每月保障金200美元；重新加入《巴黎氣候協定》（Paris Climate Accord）；撤銷特朗普在美墨邊境將父母與孩子分離的政策；配合實施「買美國貨」的政策，承諾以4千億美元購買美國商品等。

生平表

1942年11月20日出生於美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania），家中排行第一

1955年與家人搬到特拉華州（Delaware）的威爾明頓（Wilmington）

1965年特拉華州大學畢業（The University of Delaware）

1966年與第一任妻子亨特（Neilia Hunter）結婚

1968年從錫拉丘茲大學（Syracuse University ）法學院畢業

1969年開始三兒女相繼出世

1970年當選為新城堡縣議會議員

1971年成立律師事務所

1972年成為美國參議員，同年妻子享特和女兒在一場交通事故中去世

1973年到2009年擔任了參議院任職

1977年與現任妻子雅克博（Jill Tracy Jacobs Biden）結婚並育有一女

1981年獲得聖約瑟夫大學（Saint Joseph's University）的榮譽學位

1987年競選美國總統後退出

1988年進行的腦部手術切除兩個腦動脈瘤

1991年起在特拉華州威得恩大學（Widener University）法學院兼職教授

2009年成為第47任副總統

2013年拜登的長子博（Beau Biden）被診斷出患有腦癌

2015年5月30日長子博因腦癌復發逝世

2017年卸任副總統

2019年獲民主黨提名，成為美國總統候選人之一

2020年11月將與現屆總統特朗普競逐美國總統一職