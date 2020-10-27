大選透視：不滿屢受針對　特朗普頻開火轟主流傳媒「假新聞」

美國總統特朗普與傳媒關係錯綜複雜，在他人生低潮時踏足電視界，借真人騷《飛黃騰達》中「你已被炒」（You're fired）經典金句而聲名大噪，同時多次在電視節目中客串。他其後更一舉成為美國首位商人出身總統，上任後也擅用社交平台Twitter發言，並屢次向主流傳媒開火。

憑着豐富的幕前經驗，特朗普深知如何挑起觀眾情緒及激起討論。在任期間，他曾多次指摘美國主流傳媒報道是假新聞，報道不實。特朗普曾在記者會上多次信口開河，被當場揭發出錯卻不以為意，更指摘主流傳媒有偏見和報道假新聞 ，點名批評《紐約時報》和《華爾街日報》「失敗」，同時指英國廣播公司（BBC）和有線電視新聞網絡（CNN）「反特朗普」。

特朗普更揚言要在白宮終止訂閱《紐約時報》和《華盛頓郵報》，指自己擔任總統以來，相關報紙從來沒有出現一宗「好新聞」。奧巴馬曾指參選總統「並非一場真人騷」，抨擊特朗普以花言巧語爭取選民注意。有分析指，特朗普對外形象不是謙謙君子，支持者更認為他是「率性」及「從心而發」，要發揚「優點」，傳媒正好成為代罪羔羊。貶低主流傳媒令民眾對傳媒產生不信任，亦導致總統與傳媒史無前例建立敵對關係。