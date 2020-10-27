新冠肺炎：特朗普明州競選活動爆疫情　23人確診

美國總統特朗普的競選活動，多番被批評口罩令寬鬆、沒有遵守社交距離及地方防疫指引。明尼蘇達州衞生部門周一（26日）表示，特朗普上月在明尼阿波利斯、伯米吉（Bemidji）、德盧斯（Duluth）的三場競選活動先後引爆新冠疫情，追蹤到至少23宗相關病例。但特朗普將在大選當晚在名下酒店，與支持者大搞派對，引起播毒憂慮。

明尼蘇達州衞生部門發言人舒爾茲（Doug Schultz）表示，至少16宗患者曾參加上月18日特朗普在伯米吉機場舉行的競選活動，當中2人需要留院。當日的活動有逾2000人參加，但很多人都沒有戴口罩。

另有3宗病例與特朗普上月24日，在明尼阿波利斯室內舉行的競選活動相關，副總統彭斯及特朗普長女伊萬卡亦有出席；餘下4宗則與特朗普上月30日在德盧斯舉行的活動相關。舒爾茲指上述的情況皆可視為爆發疫情，但確診者未必是在這些活動上直接受感染。

另外，上月18日一場反特朗普的集會，亦出現4宗相關病例；民主黨總統候選人拜登同日一場競選活動上，也出現一宗病例。明尼蘇達州規定，當地室外活動不可超過250人，並要保持1.8米的社交距離，否則必須戴口罩。

特朗普競選團隊近日發出籌款電郵，表示支持者捐款後可參加抽籤，中籤者可於大選當晚前往特朗普國際華盛頓特區酒店參加派對，與特朗普一起見證選舉結果出爐，電郵署名正是特朗普。特朗普長子唐納德早前在活動上曾透露相關計劃，稱：「11月3日將記入歷史，因我們將再多贏一個4年，這絕對是史詩級，你們在場將錦上添花。」暫未知派對的規模會否超出華盛頓目前聚會上限的50人；市長鮑澤周一表示已得悉上述計劃，將與酒店聯絡。

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