新冠肺炎：巴雷特宣誓儀式　白宮防疫避播毒

美國白宮的最高法院大法官提名記招成為新冠肺炎「超級播毒活動」後，新任大法官巴雷特周一（26日）晚的宣誓儀式，白宮明顯安排了社交距離措施，大部分賓客都有戴口罩。

宣誓儀式除了在戶外的白宮南草坪舉行，在場亦設有200張椅子，每張之間相隔約一米。除了巴雷特、特朗普及第一夫人梅拉妮亞、參議院銀行委員會主席克拉波（Mike Crapo）、聯邦最高法院法官托馬斯（Clarence Thomas）等人未戴口罩，幾乎出席與會人士都戴上口罩。

特朗普其後與巴雷特行樓梯到藍廳外的露台，居高帶領與會者鼓掌，亦與眾人保持了一定距離。美媒形容是白宮首次在宣誓儀式考慮社交隔離措施，其他7名聯邦最高法院大法官無一出席。

最高法院大法官提名記者會被指是播毒源頭，導致包括特朗普在內，至少30名政要相繼確診新冠肺炎。值得一提的是，早前有份出席記者會並染疫的共和黨籍參議員邁克．李（Mike Lee）及約翰遜（Ron Johnson）等至少4人，都有出席宣誓儀式。

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