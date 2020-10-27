高盛爆性醜聞　主管涉性不當行為

美國華爾街投行高盛集團繼捲入馬來西亞前總理納吉布的國營一馬發展基金（1MDB）洗錢醜聞後，再爆出性醜聞。高盛前副總法律顧問克勞福德（Marla Crawford）周一（26日）入稟紐約州最高法院，指控高盛全球訴訟主管卡法索（Darrell Cafasso）試圖掩蓋他在工作場所，向女下屬做出性不當行為。

起訴書指，卡法索利用權力地位「浪漫地掠奪一名年輕得多、脆弱的女同事」。克勞福德作為該受害者的密友，曾試圖就有關不當行為提出意見。高盛及高盛總法律顧問西摩（Karen Seymour）其後聘請了威嘉國際律師事務所（Weil Gotshal & Manges LLP）調查此事，但目的是為迅速掩蓋真相。

事後僅兩周，卡法索已可返回工作崗位，受害人離職，而有10年優秀表現的克勞福德則被解僱。起訴書未透露受害人姓名，西摩及卡法索都拒絕置評。克勞福德發聲明指：「作為一名律師和專業人士，我總是努力捍衞正確的事情。不幸的是，對高盛的頂級律師來說，這讓我成了一種負擔。我將追究高盛及其高級律師針對我公然報復行為的責任。」

高盛否認指控，其女發言人表示指控經審查後發現完全無理，又指克勞福德遭解僱一事屬法律部門整體重組的舉措，她本人亦拒絕在另一地方擔任相同的職位。