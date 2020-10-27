俄不部署陸基中導　要求查美陸基神盾

美俄延長《新削減戰略武器條約》的談判陷入僵局，俄羅斯總統普京周一（26日）突然就失效的《中程導彈條約》發表聲明，指為了緩和歐洲局勢，俄方願意有條件限制在區內部署陸基中程導彈，換取檢查美方的陸基神盾導彈防禦系統發射裝置。

普京表示，《中程導彈條約》是確保國際安全及戰略穩定架構的重要部分，在防止歐洲導彈部署失控上扮演重要角色，因此美方退出條約是嚴重錯誤，加劇導彈競賽的風險，「俄羅斯與北約持續的緊張局勢，對全歐洲安全構成的新威脅很明顯」。他重申，只要美製中程導彈不在歐洲出現，俄方繼續暫停在區內部署相近的武器。

為了減低條約失效帶來的負面影響，普京建議各方考慮制訂互相核查制度，特別是針對美國及北約國家在歐洲基地部署、配備MK41發射裝置的陸基神盾系統，以及在加里寧格勒州俄軍設施的9M729陸基巡航導彈，以確認雙方有否部署條約禁制的陸基中程及短程導彈。惟他強調，俄方一直認為9M729「完全符合」條約的條款。

普京提出在善意的基礎上，不繼續在歐洲地區（烏拉爾山脈以西）的俄方領土部署9M729，但條件是北約國家採取互惠步驟，不在歐洲部署條約禁制的武器。他又呼籲相關國家探討方法，維持亞太地區在條約失效後的穩定及預防導彈危機。對於普京的提議，美國白宮、國務院、美方軍控談判代表、國防部及北約暫未回應。

1987年，美國與前蘇聯簽署《中程導彈條約》，兩國不得擁有、生產、測試射程介乎500公里至5500公里的陸基巡航導彈、彈道導彈及相關發射裝置。美方去年以俄方9M729違約，以及配備大量中程導彈的中國並非簽約國為由退出，令條約失效。美軍不再受條約的限制後，同年隨即接連試射陸基巡航導彈及陸基中程彈道導彈。

至於普京點名提及的陸基神盾系統，是指美國在羅馬尼亞及波蘭的導彈防禦設施。俄羅斯宣稱該系統配備的MK41，可發射戰斧巡航導彈等陸攻武器，並威脅其戰略威懾能力。惟美方強調該系統所用的MK41，缺乏發射巡航導彈的射控系統組件。