大選透視：拜登三顧總統夢　政途家庭屢生波折

年近78歲的拜登雖然從政經驗豐富，但政途並非一帆風順，曾兩度角逐總統夢時遭受滑鐵盧。在參議院在任期間，經歷家人相繼離世和身患重疾的困擾，惟最終克服家庭和自身困難，最終成功獲得民主黨提名，將在11月與現任總統特朗普競逐總統一職。

29歲的拜登自1972年擔任特拉華州參議員，連任六屆任至2009年，歷時37年。但在上任前，第一任妻子享特（Neilia Hunter）和13個月大的女兒（Naomi）因車禍身亡，長子博（Beau Biden）及次子羅伯特（Robert Hunter Biden）重傷。這場意外讓他一度萌生退出政壇之意，甚至曾一度想過輕生。拜登此後為了兒子養成37年來每天從家中到華盛頓（Washington DC）通勤的習慣，而他在亡妻與女兒忌日當天也絕不工作，以紀念她們。

拜登追逐總統夢的政途上也屢經波折。1988年，44歲的拜登在初次角逐民主黨總統候選人時，一度是黨內募款最多、人氣最高的候選人，卻身陷抄襲英國工黨領袖的演講詞和法學院論文疑似抄襲等醜聞，形象重挫的拜登最終只好宣布退選。拜登進行健檢後，意外發現罹患足以致命的腦動脈瘤，幸好及時進行手術治療，事後他曾戲稱這是塞翁失馬。

2008年，拜登再次爭取民主黨總統候選人一職，但由於未能積攢到所需的政治人脈，再一次退出競選。同年，他獲上屆總統奧巴馬（Barack Obama）延攬，擔任美國第47屆副總統。拜登的從政之路雖尚算順遂，但在2010年拜登長子博確診罹患腦癌，經過手術和化療後康復，最終仍在2015年老父親白髮人送黑髮人5月病逝。當年身為前總統奧巴馬（Barack Obama）副手的拜登因喪子之痛不參選2016年美國總統。至2019年，拜登成功竸逐戊成為總統候選人，並將於11月與特朗普爭奪總統之職。