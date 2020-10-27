美軍司令：可派兵到釣魚島助日本防衞

美國與日本周一（26日）起舉行包括奪島作戰在內的「利劍」聯合軍事演習，駐日美軍司令施奈德中將（Kevin Schneider）當天表示，美日的整合部隊運作能力，可用於運送部隊到釣魚島防衞。日本防衞省人士認為，美方此言是為牽制在釣魚島周邊活動日益活躍的中國，但日媒憂慮這引起中方反彈。

施奈德與防衞省統合幕僚長山崎幸二在海上自衞隊「準航母」直升機護衞艦加賀號舉行記者會。施奈德說：「實施聯合演習表明，美日同盟力量不斷增強。」他強調今後可能利用兩國整合部隊運作能力，運送戰備部隊到釣魚島防衞；又指美方將繼續向區內派遣最先進的軍事力量，而美日均操作魚鷹運輸機及第5代F35隱形戰機。山崎幸二表示，美日同盟是遠東地區和平與穩定的基石，即使疫情期間，也必須顯示出堅定不移的力量。

美日「利劍」聯合演習為期11天，來自海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍的9000名美軍，及3.7萬名日方人員、20艘艦船和170架飛機將一起參演。日本自衞隊水陸機動團與美國海軍陸戰隊，期間將在東海無人島模擬奪島兩棲作戰。施奈德今年7月亦曾表示，美方有義務在釣魚島問題上幫助日本，考慮加強對周邊海域的警戒與監視支援日方。