科企研發新型核能引擎概念　縮短至3個月即達火星

美國西雅圖科企USNC-Tech近期正在研發一款核能引擎，宣稱可以將飛抵火星的時間縮減至3個月，性能比之前的核動力推進裝置更加安全可靠，效率更是化學推進裝置的兩倍，該企業目前已將設計概念提交給美國太空總署（NASA），希望協助實現2030年首次載人到火星的太空任務。

火星距離地球的最近距離是5600萬公里，以目前技術須時7個月才能到達，然而USNC-Tech首席工程師伊兹（Michael Eades）介紹，新概念引擎設計將現有技術最大化，消除核動力裝置的失敗模式，令動力增至化學裝置的2倍，因此可以極大縮減旅程時間。新裝置的全陶瓷微膠囊燃料，使用高分析率、低濃縮的鈾為基礎，比傳統核燃料更加堅固和耐高溫，令反應堆更加安全穩定。

公司總裁文內里（Paolo Venneri）表示，新設計有助將地球使用的核能技術和設施，延伸到太空領域，輔助更遠的太空旅行，更希望以此佔領私人市場，因為化學裝置性能已瀕臨極限。公司亦已將設計草圖和研究詳情交給NASA，但料離實踐6個月往返火星的目標還差很遠。