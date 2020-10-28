參議員提法案　禁被列入黑名單華企進入資本市場

美國共和黨佛羅里達州參議員魯比奧及印第安納州參議員布勞恩（Mike Braun），周一（26日）提出法案，擬禁止被華府列入黑名單的中國企業進入美國資本市場，在美國交易所交易，並禁止美企入股這些公司。法案一旦通過，將影響海康威視、中國電信等黑名單上多間華企。

魯比奧及布勞恩提出《美國金融市場誠信和安全法》，擬禁止美國的投資公司、退休基金及保險公司，入股被美國商務部列入實體清單或被美國國防部列入與解放軍有關公司名單上的華企，包括其母公司、子公司、關聯公司或控制實體；這些華企在一年寬限期後，將被禁止在美國交易所交易。

魯比奧在聲明中批評，中共利用美國資本市場，對美國經濟和國家安全構成明顯和持續的風險，必須解決此問題；又指很多在美國資本市場營運的華企，積極參與中共的軍事、間諜、侵犯人權等活動。

美國國防部今年6月把華為、海康威視、中國電信、中國移動等20間中國企業列為與解放軍有關，8月再宣布新增11間由解放軍控制或擁有的企業名單。美國商務部亦把華為及其38間關聯公司、33間涉在新疆侵犯人權和軍事採購的華企、24間參與在南海建人工島的華企等列入實體清單。法案一旦通過，這些企業將首當其衝。