特朗普拜登造勢大會互攻擊　梅拉妮亞首站台拉票

距離美國大選尚有一周，爭取連任的總統特朗普周二（27日）先後走訪3個搖擺州，其中向密歇根州的支持者警告，如果競選對手、民主黨的拜登勝選，該州的經濟就危在旦夕；第一夫人梅拉妮亞同日亦首度單獨出席競選活動，為丈夫站台。拜登則在共和黨傳統票倉喬治亞州拉票，批評特朗普的抗疫手法與「舉白旗」投降無異。

特朗普當日走訪內布拉斯加州、密歇根州和威斯康辛州，將精力集中上屆以些微優勢取下的中西部關鍵州。他在密歇根州蘭辛的集會時，批評拜登擔任副總統時支持《北美自由貿易協定》和中國加入世界貿易組織，損害該州的汽車工業和其他製造業。他直指「今次選舉關係到密歇根州的經濟存亡」，又稱全靠自己才令該州經濟比疫情前更強勁。

特朗普當日離開白宮前，再次對郵遞投票提出質疑：「如果下月3日能公布誰人當選，將會是非常好和正確的事，而不是花兩周時間點票，這是完全不合適的。」另外，梅拉妮亞到賓夕凡尼亞州為丈夫助選，是她首次單獨出席活動。她讚揚特朗普是「鬥士」，抨擊拜登是社會主義者，說：「我不經常認同他（特朗普）說的話，但最重要是他直接向他服務的人對話。」

多項民調領先的拜登則嘗試攻陷共和黨在南部州份的票倉，他在喬治亞州沃姆斯普林斯（Warm Springs）的造勢大會，指美國目前仍然可以克服健康和經濟危機，誓言成為團結力量，恢復美國靈魂和拯救國家。他又批評特朗普抗疫不力，形容新冠肺炎為國家留下既深亦持久的傷口，但「特朗普無動於衷、大搖大擺和投降」。

另外，根據佛羅里達大學統計，截至當地周二已有約7000萬人透過郵寄及親身投票方式提前投票，佔上屆大選總投票人數超過一半。

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