大選透視：極左極右同崛起　民間衝突恐釀選後危機

美國爆發的反種族主義示威持續，令種族不公及警暴問題成為今屆美國大選焦點之一。極左組織「反法西斯運動」（Antifa）、極右白人武裝團體「驕傲男孩」（Proud Boys）等崛起之際，競逐連任的總統特朗普和民主黨對手拜登只顧把社會撕裂歸咎對方，令民眾憂慮在誰治下的美國都難言安全，爆發第二次內戰恐非天方夜譚。

連月示威中，維權團體「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）聲勢日益壯大，同時愈來愈多黑人成立武裝組織或買槍，除了希望維護保障美國公民合法擁槍的憲法第二修正案權利，亦為了在警暴及白人至上主義者面前武裝自衞。

另一方面，「驕傲男孩」等極右白人武裝團體，亦在特朗普暗暗鼓舞下在全國各地興起。聯邦調查局（FBI）早前瓦解企圖綁架民主黨籍密歇根州州長惠特默的陰謀，拘捕13名來自密歇根州反政府民兵組織「狼獾守護者」（Wolverine Watchmen）成員，亦顯示民間武裝對峙已禍及公職人員。

面對社會現時最激化的矛盾，有美媒警告，黑人與白人武裝勢力在示威期間發生暴力衝突或槍戰，將是美國最有可能發生的事。早在今年7月的肯塔基州路易斯維爾，數百名全副武裝的黑人組織「NFAC」成員為被警員擊斃的黑人女子泰勒示威期間，與一個白人為主的武裝極端組織對峙，混亂間有NFAC成員跌槍走火傷及同伴，令現場險爆槍戰。

今年8月，一名特朗普支持者、極右組織「愛國者祈禱」（Patriot Prayer）成員，遭一名被指是Antifa支持者的男子槍殺。特朗普多次在Twitter指摘，Antifa挑起全國反種族示威；更在首場美國總統選舉辯論中，要求同樣不滿Antifa的「驕傲男孩」待命，令該組織歡慶指此言等於認同他們的暴力手段。但特朗普在兩天後又點名譴責該組織。

另外，特朗普奉行「美國優先」政策，雷厲風行遞解非法移民，亦激起社會動盪。拜登趁機批評特朗普是在社會混亂中火上加油的人，要遏止現況就必須讓他落台。副總統彭斯則揚言「在拜登管治下的美國不會安全」，共和黨人亦批評拜登未能迅速應對暴力事件。

美國內部長期存在雙重標準，白人認為攜武權利屬於白人，在公共場合持槍甚至被視為愛國表現，但他們厭惡黑人攜武並視之為暴徒，一旦再有黑人開槍製造流血事件，整個反種族示威將被扣上恐怖活動之名。這些劍拔弩張的情勢，都為總統選舉後可能爆發的衝突注入催化劑。

● 社會矛盾激化關鍵事件時序表

5月25日：黑人男子弗洛伊德遭白人前警員沙文「跪殺」，引發全球反種族歧視示威。

5月31日：示威者衝擊白宮，白宮一度緊急封鎖，傳特朗普曾進入白宮地下碉堡避難。

6月：示威者拆除多個州份曾涉蓄奴的名人雕像和紀念碑。

7月25日：黑人組織NFAC與白人右翼團體對峙及擦槍走火。

9月21日：司法部列紐約市、西雅圖及波特蘭為無政府狀態管轄區，威脅停發聯邦資助。

9月29日：特朗普要求極右組織「驕傲男孩」候命，引起爭議。

10月8日：FBI宣布瓦解極端分子圖綁架密歇根州長惠特默、襲擊州議會甚至發動內戰的陰謀。

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