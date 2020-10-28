媒體署廢除旗下編輯自主措施　議員斥損公信力

美國國際媒體署（USAGM）行政總裁帕克（Michael Pack）周一（26日）晚單方面宣布，將廢除公營廣播機構「美國之音」及自由歐洲電台等旗下傳媒，俗稱「防火牆規則」的編輯自主規定，引來共和及民主兩黨的國會議員反對，批評此舉損害旗下媒體的公信力。

該規則今年6月、即帕克就任前幾天，獲USAGM領導層通過，旨在鞏固及澄清政府在1994年公布的《國際廣播法》，保護記者獨立於政府干預，保障新聞自由。帕克在33頁的聲明中表示，該規則違憲及不可行，損害了該機構和國家利益，令他難以監督編輯工作，或令總統無法阻止機密訊息洩露。

帕克指出，USAGM與其他新聞機構不同，具有通過海外新聞為美國利益服務的特殊使命，而非簡單地報道新聞。美國之音代理局長比布拉杰（Elez Biberaj）周二（27日）發聲明指，帕克此舉只是恢復之前保護新聞自由的狀態，不允許政府官員篡改或歪曲美國之音內容。

美國外交聯盟及美國外交服務協會都反對帕克的做法，譴責他玷污美國自建國以來的新聞自由傳統，標誌美國試圖將官方新聞報道變成政府宣傳工具。美國眾議院外交委員會主席、民主黨議員恩格爾（Eliot Engel）表示，帕克沒有撤銷防火牆規則的合法權力，只有國會才有權這樣做。

USAGM由美國之音、自由歐洲電台、自由亞洲電台、中東廣播網和古巴廣播辦公室5個廣播網組成，每年預算超過8億美元（約62億港元），國際觀眾達每周3.5億人次。白宮曾多次就美國之音的新聞報道向其施壓，帕克上任後多番收緊對USAGM的控制，包括清洗資深記者、拒絕續簽外國記者的簽證。

另外，美國聯邦通訊委員會（FCC）周一發布一項提案，要求電視和廣播公司公開披露他們的所有內容是否由外國政府贊助，以提高節目透明度。