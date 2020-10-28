黑人男子遭警追截撞車亡　引爆華盛頓示威4警傷

美國再爆發反警暴示威，賓夕凡尼亞州費城一名持刀黑人男子周一（26日）遭警員擊斃後，引發的示威持續至第二晚。首都華盛頓另一名黑人男子，因沒戴頭盔駕駛電單車而被警員追截，其後被一輛汽車撞死。家屬把事件歸咎於警方，大批示威者聚集在當地警署外抗議及破壞，至少4名警員受傷，1人被捕。

20歲黑人男子希爾頓（Karon Hylton）上周五（23日）駕駛電動電單車時，因沒有戴頭盔而被警員從後追截，駛出一個路口時被一輛白色汽車撞倒，送院搶救後延至周一不治。華盛頓警方將事件列為交通事故，但希爾頓的母親凱倫（Karen）則斥責是警方的行動導致其子死亡。

希爾頓的家人及當地民眾周二（27日）晚上在華盛頓警署外示威，凱倫要求進入警署，並與「殺死其子」的警員會面。她認為其子被針對，如果警方由他離開，事情就不會發生。示威沒多久轉趨緊張，一名男子以金屬垃圾桶砸爛警署的玻璃窗，多人向警員及警車投擲石頭及磚塊。警員在門外列隊與示威者對峙，數十輛警車趕到增援。

而在費城抗議27歲黑人男子華萊士（Walter Wallace）被擊斃的反警暴示威，演變成騷亂，造成約30名警員受傷，91名示威者被捕。示威於周二進入第二晚，約500人在西費城公園聚集，並遊行至鄰近社區，沿途呼喊口號並要求公開開槍警員身份。該市已部署更多警力應對，並尋求國民警衞軍增援。

華萊士家人的代表律師當日在記者會上指出，華萊士有9名孩子，其妻子將於本周分娩；批評警方沒有接受適當訓練，處理有精神問題的個案；又指華萊士的兄弟報警時，曾要求派出救護車及醫護人員。事發時在現場的華萊士母親則指，處理事件的警員曾取笑他們。