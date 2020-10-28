大選透視：大選年遇上新冠病毒　疫情牽動選情

美國在大選年遇上新冠肺炎，成為全球疫情最嚴重的國家，確診數直逼900萬大關，佔全球總數約5分之1；當中23萬人死亡，追近二次大戰期間陣亡美軍的29萬人。疫情嚴重衝擊美國經濟、民生及醫療系統，亦引發反對防疫限制措施的示威，不但影響總統特朗普的管治、牽動大選的選情，更為未來勝選者留下一個深刻的大難題。

疫情持續蔓延令美國多地實行封鎖措施，關閉企業與食肆、暫停部分商業活動，航空公司亦停飛多月。今年4月的失業率高達14.7%，是自1940年以來最嚴峻；雖然8月下滑至8.4%，9月再跌至7.9%，惟流失的職位數目已超越了2008至2009年經濟大衰退的時期。疫情帶來的經濟衰退需長時間復甦，這將是不論特朗普連任抑或民主黨對手拜登當選，都要面對和處理。

特朗普治下美國的確診數增長比其他國家快，他未有採取強硬的封鎖措施，被拜登批評關心股市多於人民；惟民主黨籍州長實施嚴格的防疫限制亦引起反彈，反對者紛紛上街抗議，特朗普亦乘機大肆抨擊。因揭發水門事件成名的《華盛頓郵報》資深記者伍德沃德，上月出版新書踢爆特朗普在美國爆發疫情前，早知病毒危險致命並具高度傳染性，卻不斷故意向美國公眾淡化事件，錯失了有效應對的機會，驟成特朗普抗疫不力的一大把柄。

至本月2日凌晨，特朗普突然宣布確診新冠肺炎，成為今屆大選第一個「10月驚奇」。特朗普染疫令第2場總統候選人辯論被迫取消，拜登一度減弱批評的火力，令對手得以喘息。特朗普則繼續把新冠疫情歸咎於中國，稱「中國必須出付出巨大代價，大家記住這是中國的錯」，為自己爭取同情票。

拜登一直力批特朗普以藉口及謊言應對疫情，掩蓋領導失敗，加深美國經濟危機；特朗普卻強調自己抗疫有方，國內疫情正在扭轉，甚至提早把「結束疫情」列入政績。然而，美國事實上仍深陷新冠病毒的泥沼，未見疫苗面世的曙光，而新一輪紓困方案亦因共和、民主兩黨分歧而拖拉至今。疫情正分分秒秒影響大選選情，而誰人上台亦勢將改寫美國抗疫的走向。

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