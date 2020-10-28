密州湖泊隕石含有機複合物　或是地球生命起源關鍵

美國有研究人員早前分析一顆墜落密歇根州一個結冰湖泊的隕石，發現當中含有一些前所未見的有機複合物。他們相信，這些元素可能有助創造生命，為科學家了解地球生命起源提供線索。

領導是次研究的芝加哥菲爾德博物館館長赫克（Philipp Heck）表示，該枚隕石於2018年1月墜落在密歇根州的草莓湖（Strawberry Lake）。一名「隕石獵人」在2日後尋獲，將它交給博物館，讓館方得以研究箇中奧秘。

由於隕石在短時間內尋獲，令它受地球物質污染的程度得以減少。研究人員分析後發現，隕石內含2600多種有機複合物，以及碳氫化合物和含有硫和氮的化合物。他們相信，該隕石是來自一顆45億年前形成、富含有機複合物的小行星的碎片，即是太陽系形成約2000萬年之後。

研究人員同時認為，隕石上的有機複合物，是在小行星內形成。隕石曾在太空飛行了1200萬年才抵達地球。赫克指，今次發現為隕石為早期地球提供有機複合物的理論，提供了佐證；又指地球出現生命前就不斷有隕石墮落地球，可能同時帶來一些形成生命的元素。