信徒淪性奴　性愛邪教領袖重判120年

美國性愛邪教組織「NXIVM」領袖拉尼爾（Keith Raniere），因涉及性販運及管有兒童色情物品等多項罪名，周二（27日）被判監禁120年和罰款175萬美元（約1365萬港元）。

拉尼爾1998年在紐約州奧爾巴尼成立「NXIVM」，組織以人道主義原則，尋求推動女性權利，並設計一系統個人和專業發展講座。組織聲稱超過1.6萬人參與，當中不乏富豪及荷里活影星。實際上，「NXIVM」是拉尼爾為滿足個人欲望成立的跨國層壓式傳銷邪教組織，女教徒入會時不但要提供裸照和私密資料，更被迫要做性奴與拉尼爾性交，甚至要在下腹部烙印拉尼爾的名字縮寫。

60歲的拉尼爾前年在墨西哥被捕後，被控詐欺、性虐待等多項罪名，其中1名教徒供稱她15歲起被當時46歲的拉尼爾長期性虐，並脅迫性交易、墮胎，直到27歲才脫離魔掌。

拉尼爾在庭上指部分受害者說謊，又語帶挑釁稱：「我相信我是無辜的……的確，我對我認為自己所犯下的罪行並不感到後悔。」其辯護律師試圖將拉尼爾罪行描述是為女性做好事，一度令布魯克林聯邦法院法官加羅菲（Nicholas Garaufis）動怒斥責。加羅菲聽取15名受害人證供後，指拉尼爾冷酷無情，以女孩和年輕女性為目標，對受害者造成無法估量的傷害，決定判他重刑。