美國反對WTO新總幹事人選　成員國或要破天荒投票決定

世界貿易組織（WTO）下任總幹事的遴選出現波折，世貿遴選委員會周三（28日）原已達成共識，推薦尼日利亞前財長伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）成為新總幹事，但美國在周同日表明不會支持有關任命，世貿或因此會史無前例地投票決定總幹事人選。

美國副貿易代表謝伊（Dennis Shea）在瑞士日內瓦的世貿代表會議上表示，美國不會支持任命伊維拉；而由於所有世貿的決定都需要164個成員國達成共識，因此美國此舉等同是否決伊維拉的任命。消息人士表示，謝伊在會上稱美國不同意總幹事的遴選方式。

伊維拉的候選人資格將會在下月9日提交世貿總理事會核准，而在開會之前，相信各國會積極爭取達致共識。若無法達成一致，各成員國可以考慮破天荒以投票決定總幹事人選。

雖然伊維拉在2019年已成為美國公民，但美國貿易代表萊蒂澤一直推舉南韓貿易部長俞明希出任世貿總幹事。美國大選將在下月3日舉行，目前還未知道大選結果會否影響美國對任命伊維拉的立場。若伊維拉最終獲任，將會成為世貿創立25年來，第一位女性兼非洲裔總幹事。