美國列中國和平統一促進會為外交使團　並退出一項地方合作協議

美國國務院周三（28日）宣布，將中國和平統一促進會（National Association for China's Peaceful Unification, NACPU，和統會）列為外交使團。

機構一旦被美方列為外交使團，就需遵守與駐美國使館和領事館類似的要求，包括向美方披露職員名單和人事任免，註冊在美的現有物業，以及在購買或出租物業前需要獲得批准。

美國國務院周三在聲明指，和統會是中國統戰部控制的機構，而將和統會列為外交使團的目的，「與8月將孔子學園美國中心列為外交使團的目的一樣」。美國國務院當時表示，將孔子學院美國中心列為外交使團的目的，是要「確認其本質乃由中國政府資助，被中共用作全球宣傳和惡意影響美國的工具」。

聲明稱，除了和統會之外，統戰部尚有其他在美散布惡意影響的附屬機構；故美國不會再參與跟中國在2011年1月19日簽署的《關於建立中美省州長論壇以促進地方合作的諒解備忘錄》。美國國務院聲稱，在雙方簽署備忘錄後，中國人民對外友好協會直接和惡意地影響美國各州領袖和地方領袖，「以宣揚中國的全球議程（global agenda）」，破壞設立省州長論壇的良好原意。

聲明續稱，人民與人民之間的真正交流對不同文化之間建立諒解很重要，但統戰部並非人民之間交流的載具，反而利用像和統會這些掩護機構，去推進中國的宣傳和惡意影響。美國國務院聲言今次的行動，是邁出與中國建立透明與互惠互利關係的一步。