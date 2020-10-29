朱克伯格：FBI籲提防大選黑客爆料陰謀　故限制拜登子報道流傳

美國大選臨近之際，《紐約郵報》大爆民主黨總統候選人拜登次子亨特的電郵風波，社交媒體巨擘Facebook和Twitter限制轉發相關報道，惹來爭議。Facebook始創人兼行政總裁朱克伯格在參議院商務委員會的聽證會上作供時稱，聯邦調查局（FBI）發出的警告，是令Fb限制上述報道在Fb散播的原因之一。

聽證會透過視像舉行，朱克伯格稱，FBI發出警告，促慎防在11月3日大選前有人會進行「黑客入侵繼而爆料的行動（hack-and-leak operations）」，此警告成為Facebook限制有關亨特的報道該社交平台內散播的其中一個原因。

朱克伯格又說，過往俄羅斯、伊朗和中國也曾進行散播虛假消息的行動，又指FBI公開和私下的場合，都有建議公司當有密文件出現時，要保持高度警戒和敏感度，去懷疑那可能是外國企圖進行操作。

Google行政總裁披差（Sundar Pichai）和 Twitter始創人兼行政總裁杜斯（Jack Dorsey），亦有出該參議院聽證會。美國《通信規範法》第230條是聽證會討論的議題之一，該條規定給予互聯網平台第三方內容的免責權，也給了平台廣泛的自由去清理不當內容，總統特朗普則視之為造成互聯網平台政治偏頗的主因，促使撒銷。對此，披差表示，Google並無政治偏頗，因為有關做法有違公司的商業利益和使命。杜斯則說，若230條的基礎受到侵蝕，人們在網上溝通的方式將會大受損害。

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