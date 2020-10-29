俄測試反導系統　美準備歐洲部署導彈

俄羅斯總統普京日前向美國提議，限制兩國在歐洲部署中程導彈，緩和區內局勢，但白宮國家安全顧問奧布賴恩周三（28日）明言，美方必要時在歐洲部署彈道導彈威懾俄國。面對美方步步進逼，俄軍同日再度試射反彈道導彈系統新型攔截導彈。

奧布賴恩表示：「我們退出了《中程導彈條約》，正研發高超音速武器及彈道導彈投射系統，可令美國安全，也令我們在印太地區部署的海軍、海軍陸戰隊、空軍、陸軍安全，並保護盟友及威懾中國。我們必要時也在歐洲部署同類型導彈威懾俄羅斯。」他又透露，美國就延長《新削減戰略武器條約》，正接近與俄方達成協議。

俄羅斯總統普京周一（26日）表示，願意有條件限制在歐洲部署陸基中程導彈，換取檢查美方的陸基神盾導彈防禦系統發射裝置。對於奧布賴恩的言論，俄羅斯駐美國大使安東洛夫周三回應表示，美方計劃在歐洲部署導彈將增加衝突風險，威脅破壞區內穩定及全球安全，重申俄方準備好不繼續在區內部署9M729陸基巡航導彈。

另一邊廂，俄羅斯國防部周三表示，空天軍在哈薩克一個靶場再度成功試射反導系統一款新型攔截導彈。它以規定的準確度擊毀目標，性能得到驗證。國防部沒有披露太多詳情，僅表示這是繼去年7月2日後，再度在同一地點試射同一款攔截導彈。