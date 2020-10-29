白宮國安顧問：中國要成為大國　就應停止偷竊

美國白宮國安顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）周三（28日）參加一個智庫的座談會時，談到中國帶來的威脅，指中國透過華為在世界各國的5G網絡安裝後門，無限量接觸所有公民的訊息；又指中國若要成為真正大國，就應自我壯大，停止從各國偷技術、偷訊息。

奧布賴恩在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的座談會中提到，美國正與澳洲、新西蘭、日本、菲律賓和泰國合作，美國和印度的關係也是史上最好，而各國正從海上反恐、安全、稀土供應鏈等問題上合作，也在南海、東海和台灣海峽的航行自由議題上合作。

奧布賴恩指，中國透過華為在5G領域與全球競爭，並讓解放軍軍官假冒學生，到美國攻讀理工課程，學習創新與創造力；免費將這些帶回中國後，用作強化國防實力和攻擊美國的力量。

奧布賴恩說，5G對互聯網和雲端運算至關重要，也是其骨幹，若中國控制全世界的5G網絡，包括西方和東方的主要民主國家，中國將能透過華為的後門，接觸到每一個人的每一筆資料，包括文字、醫療紀錄、金融交易資訊和電子郵件，甚至個人家中的安全系統、電力系統，洗碗機和雪櫃。

奧布賴恩續說，不只是美國，世界各國都意識到中國透過華為威脅國家安全和公民的個人私隱，以及在其他國家的網絡保留後門的風險；包括英國、日本、印度、韓國與台灣等的民主國家和地區，都宣布要用值得信賴的5G設備供應商。

奧布賴恩揚言，目前的情況不是美中新冷戰，美國仍希望與中國人民建立良好關係，現在的問題是中共而非中國人民。他呼籲中共不要再嘗試從世界各地竊取技術，指這不是一個真正的世界大國會做的事。