新冠肺炎：白宮將結束疫情列入政績　發言人指用詞不當

美國白宮科技政策辦公室（OSTP）周二（27日）公布總統特朗普任內的科技成就報告，在新聞稿中把「結束新冠疫情」列入其政績，引起爭議。美國白宮發言人法拉（Alyssa Farah）周三（28日）回應事件，稱該新聞稿措詞不當，強調特朗普政府不認為已擊敗疫情。

法拉接受美媒訪問時，被問及特朗普政府是否相信已戰勝新冠病毒，她稱：「絕對不是。」她指該新聞稿的用詞不當，原意只是想說出他們的目標，有關報告主要是稱讚醫學專家和科學家一直致力應對疫情。

法拉表示，確診個案仍在增加，當局非常關注入院者急增的情況，呼籲美國民眾保持警惕。她稱：「這是總統的優先處理事項，抗擊病毒及重建經濟。但我們已在轉捩點，因為相信可在年底前獲得疫苗；亦因總統的領導，我們預料可在年底前，大規模分發給最多一億名美國人。」

涉事的新聞稿指，從疫情爆發開始，特朗普政府已採取果斷行動，與科學家和各界衞生專家合作，以掌握、處理和戰勝疫情。OSTP發言人其後表示，詳細報告旨在強調特朗普政府對抗疫情的過程，媒體查閲後亦發現報告沒有提及疫情已結束。