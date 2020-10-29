拜登奧巴馬將首度同台拉票　特朗普斥：只會拖垮社會

美國總統選舉不足一周舉行，前總統奧巴馬周六（31日）將與拜登在密歇根州首次同台拉票。特朗普與賀錦麗周三（28日）同到亞利桑那州，前者攻擊拜登只會拖垮社會，並對日前的民調結果表示不信任，質疑是假民調；後者則主要爭取非裔及拉丁裔選民票源。

奧巴馬過去3次都是自己前往各州份為拜登拉票，民主黨希望他能為拜登及其副手賀錦麗爭取非裔、拉丁裔及年輕選民的支持。奧巴馬一直都未有攻擊特朗普，但近日在賓夕凡尼亞州則抨擊他抗疫不力、在任時的表現差及發布憤怒貼文等。

賀錦麗則分別到訪了圖森及鳳凰城打「種族牌」，期間指摘特朗普有意在圖森南面，在美國及墨西哥邊界興建「仇恨之牆」；稱特朗普令美國人失望，低估疫情的嚴重性，其政府又嘗試推翻「奧巴馬醫保」；重申拜登承諾會廢除特朗普為富人減稅的措施，並在基建中投放資源。另外，她亦比較拜登及特朗普的經濟策略，指出前者會衡量美國人的處境，但後者只會關注股市。

特朗普亦就疫情攻擊對手，稱拜登及民主黨的社會主義者會延遲疫苗發放，延長疫情令學校及國家進入封鎖狀態。周二（27日）有民調顯示，特朗普在威斯康辛州的支持度落後拜登17%，他斥那是假民調，因此不信任結果；又稱若他們舞弊，這就是他面臨最大的麻煩。

美國大選 全球焦點