匿名撰文狠批特朗普　前國土安全部幕僚長自揭身份

美國一名華府高級官員前年在《紐約時報》匿名撰文，批評總統特朗普鹵莽及無道德，更稱有內閣官員想罷黜他。前國土安全部幕僚長泰勒（Miles Taylor）周三（28日）主動披露，正是他在任內撰寫狠批特朗普的文章並出書。特朗普回應卻稱，不認識這個「低等人物」。

在大選日臨近之際泰勒發表文章，稱正是自己以「匿名者」（Anonymous）的名義撰文批評特朗普，斥責對方不值得連任，「我們也不該繼續承受這種日子」。他指自己是共和黨人，原希望特朗普成功，但其個人缺點導致領導上的巨大失敗，甚至令美國人因而喪命；又指在政府工作期間見證特朗普沒法勝任，但很多人因怕報復而不敢說出真相。

泰勒又指，作出匿名發文的決定並不容易，理解外界的懷疑，但他堅持己見，並希望外界把焦點放在論點而非撰文者。《紐時》其後亦證實泰勒的身份，但他過去曾否認是該文章的作者。他在前國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）任內擔任幕僚長，曾多次參與特朗普邊境政策等重大國安議題會議，去年6月離職，早前更宣布支持民主黨總統候選人拜登。

特朗普在亞利桑那州舉行的競選集會上回應「匿名者」事件，嘲諷：「我還以為是我貼身助手希克斯、女婿庫斯納……此人（泰勒）是我不認識的低級卑鄙小人。」他指，泰勒未曾在白宮工作，而且很早已因無能而被解僱，又認為應該起訴他。白宮發言人麥克納尼亦批評，泰勒任職國土安全部幕僚長時沒效率、沒能力，故工作了數周便遭解僱；又指低級官員獲准匿名發文令人震驚，批評《紐時》聽命於民主黨人。

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