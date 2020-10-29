大選專題：老人政治無良選　華人盼安穩居美

美國總統選舉的號角聲鳴響在即，到底支持作風飄忽的總統特朗普連任，還是年事已高的民主黨候選人拜登，成為美國人面對的艱深選擇題，亦是全世界、尤其中國共同關注的事件。東網記者訪問了多名居美華人，特朗普和拜登各有捧場客。雖然受訪者普遍不滿特朗普處理新冠疫情的手法，但亦有人在兩難下表示：「願意給特朗普另一次機會。」

歧視華人問題難改 疫情爆發後急轉直下

30歲的史蒂夫‧何（Steve Ho）從事客戶服務業，母親及父親分別來自台灣及緬甸，他在民主黨州份加州土生土長，現居俄勒岡州。他坦言，不是特別喜歡這兩名總統候選人，亦不特別忠於共和黨，不過二擇其一的話，他與父母一樣會傾向投票給非職業政客、會直言不諱反對中國的特朗普。他憂慮拜登在競選活動中疑曾出現癡呆迹象，上任後或很快交棒給副手賀錦麗。不過史蒂夫承認在輿論影響下，「我認識的人有95%傾向拜登，反對特朗普」。

對於居美華人的處境，史蒂夫指出亞洲面孔過往或會在白人為主地區受關注，但不影響彼此交流，惟新冠疫情由武漢蔓延至美國後，特朗普把疫情歸咎於中國，華人處境就變得尷尬。他試過到商店購物時，有小孩向他捏鼻以示嫌惡，有路人更在他走過時驚呼以提醒他人閃避。為避免像其他亞洲人因敵意而與他人發生肢體衝突，史蒂夫決定盡量留家直至數月後情況穩定。他認為特朗普可能令到一些人抗拒口罩，但不認為鼓吹白人至上主義是其劍之所向，只是遭其追隨者刻意扭曲。

60後的家庭主婦梁麗華由香港移民至加州5年，居於華人佔多數的社區。她亦傾向選擇政治背景較「清白」的特朗普，不過憂心曾經染疫會影響其在任表現。她不介意未來由副總統頂替接任總統一職，但認為拜登副手賀錦麗或難以勝任。她覺得種族問題從未在美國消失，歧視華人的常見情況在疫情爆發後惡化，連戴口罩外出都會遭其他人冷眼，不過她未有遇到言語或行為攻擊。

特朗普治下如兒戲 年輕人寧選拜登

梁麗華的17歲女兒馬恩兒卻不同意母親看法，她寧願選擇感覺和善的拜登，並指由特朗普說注射漂白水可殺滅新冠病毒等事件看出，其治下社會如同鬧劇。她憶述，在校華裔學生會抱團交友，甚少有華裔學生混入其他種族的圈子。不論是誰當選總統，她都擔心華裔學生未來無法再留美。

由內地移美6年的29歲舞蹈老師周夢（Dream Chow）對拜登好感較大，因為看來更似一個為人民謀福利的正常政客。他批評特朗普管控疫情的表現差劣，以「混亂」一詞形容其治下社會。無論是特朗普或拜登當選，他亦非常擔憂年屆七旬的二人健康問題，特別不想見到「底層道德有問題」的副總統彭斯接任。

被迫二選一 兩害相權取其輕

史蒂夫認為：「我們只是在為最不壞的情況投票。」亦有受訪者坦言，即使是傾向拜登的人，也並非真心喜歡他。至於對華關係，不少人比較在乎中國人未來去留，會否遭趕出美國等切身問題。

史蒂夫無奈解釋，不期望候選人當選後可作出重大改變，但比起一如過去總統競選承諾空洞的拜登，他寄望特朗普能將國家繁榮放在首位，對外強硬。他認為最壞的情況是在任者對中國實施制裁，但不認為除此以外會有更激烈的舉動。

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