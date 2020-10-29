土衞六大氣層發現奇怪分子　或有助孕育生命

土星最大的衞星提坦（Titan，又名土衞六）與地球高度相似，一直吸引科學家研究。美國太空總署（NASA）表示，當局近期在提坦的大氣中，發現一種從未在太陽系或其他大氣層中出現的奇怪分子「亞環丙烯基自由基分子（Cyclopropenylidene，C3H2）」。C3H2是一種只能在實驗室合成出來的分子，但科學家認為它或有助孕育生命。有關研究近日刊登於《天文期刊》。

NASA周二（27日）在官網公布，研究人員利用巨型列陣無線電天文望遠鏡（ALMA）發現提坦存有C3H2，由碳和氫組成，同時篩選望遠鏡收集到的獨特光信號，揭露了提坦大氣的化學成分。C3H2是由三個碳原子組成的三角形結構，與DNA和RNA的核酸鹼基分子環相似。

NASA戈達德太空飛行中心太空生物學家特雷納（Melissa Trainer）表示，提坦可以被當成現實生活的實驗室，因為該衞星含有與古代地球的相似化學物質。他們計劃尋找比C3H2大的分子，了解導致有機分子和雨水形成的化學反應。

提坦是太陽系第一顆被發現擁有濃厚大氣層的衞星，故外界認為非常可能有生命體存在，其大氣層會定期落雨，將液態的甲烷和其他有機化合物飄落在衞星表面。