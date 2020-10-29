大選透視：亞裔選民急增　搖擺州中舉足輕重

美國大選在即，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登加緊拉票，爭取不同選民的支持。美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）今年一項調查顯示，美籍亞裔合資格選民屬增長速度最快的一群，過去20年間由460萬急升至1110萬人，料佔所有合資格選民的4.7%，其中以華人佔最多，將在關鍵搖擺州有舉足輕重的地位。

美籍韓裔民主黨人金海倫（Helen Gym）是費城首名亞裔女性市議員，她在會議中表示，在賓夕法尼亞州的亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）合共約50萬選民，爭取他們的選票是拜登在該州取勝的關鍵。她警告，即使最近的民調顯示，拜登在該州的支持度比特朗普領先7個百分點，但2016年大選中民主黨總統候選人希拉妮亦具有類似優勢，惟最後特朗普在該州以4.4萬票之差獲勝。她指出，拉攏亞裔美國人才有望令此搖擺州完全轉藍。

倡導亞裔美國人公民參與的無黨派組織「APIAVote」的數據顯示，過去20年間，亞裔美國人的人口大增99%；合資格的AAPI選民逾25萬，約佔該州全部選民的4%。組織的執行董事克里斯蒂娜‧陳（Christine Chen）表示，維珍尼亞州和內華達州也有相似情況，各政黨和候選人亦意識到亞裔美國人成了關鍵的競選籌碼。

克里斯蒂娜指，剛開始時很少亞裔人組織願意做無黨派選民登記的工作，AAPI社區公民參與最大的障礙是缺乏對政治的認識及對制度的信任。隨着無黨派組織、選民教育及投票等活動增加，AAPI選民能夠團結起來，並打破一些年老居民或新移民的語言障礙，履行公民責任，成美國大選中有影響力的一群。

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